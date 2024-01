Der Umsatz kletterte um 7,1 Prozent auf 11,24 Milliarden Franken, wie Sika am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Währungseffekte schmälerten die Verkäufe aber um deutliche 7,4 Prozent - in Lokalwährungen gerechnet wäre Sika also um 14,5 Prozent gewachsen. Nahezu alle Währungen haben sich gegenüber dem Schweizer Franken stark abgewertet.