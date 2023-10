Die Börsenbetreiberin und Finanzinformationsanbieterin SIX arbeitet mit dem «Network-as-a-Service»-Anbieter Megaport zusammen. Damit soll den SIX-Kunden ein nahtloser privater Zugang zu den Datendiensten von SIX über jeden grösseren Public-Cloud-Anbieter ermöglicht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

12.10.2023 11:47