Die spanische Börsenaufsicht CNMV hat der spanischen Börse in Madrid (BME) die Bewilligung zum Clearing von in US-Dollar denominierten Bitcoin- und Ethereum-Futures erteilt. Damit werde der Handel, das Clearing und die Barabwicklung von Futures auf digitale Vermögenswerte verbessert, heisst es in einer Mitteilung der SIX vom Donnerstag.

07.09.2023 12:46