Der Autovermieter Sixt verzeichnet eine anhaltend gute Nachfrage. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um zehn Prozent auf 858,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Pullach mitteilte. Dabei verzeichnete das Unternehmen ein robustes Wachstum in Europa und den USA. Analysten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet.