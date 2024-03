Bieda wird bei Skyguide als Chief Communications and Public Affairs Officer (CCO) zugleich in die Geschäftsleitung eintreten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In den drei letzten Jahren hat sie bei der F. Hoffmann-La Roche AG unter anderem die Kommunikation geleitet. Davor war sie bei Firmen wie Compaq/HP Computers, Alstom Power oder Dow Chemicals in Führungspositionen tätig.