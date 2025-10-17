Beim IPO der SMG Swiss Marketplace Group Holding wurde die Mehrzuteilungsoption teilweise, das heisst zu rund 70 Prozent, ausgeübt. Insgesamt wurden gut 2,05 Millionen bestehende Namenaktien verkauft, davon 1,96 Millionen Aktien von General Atlantic SC B.V. und gut 90'000 Aktien von Ringier AG, wie die SMG am Freitag mitteilte.