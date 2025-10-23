Die SNB veröffentlichte am Donnerstag erstmals ein Protokoll und folgt damit anderen Notenbanken. Sie erhofft sich von diesem Kommunikationsinstrument, dass es die Wirkung der Geldpolitik unterstützt. Das nun veröffentlichte Protokoll umfasst sechs Seiten. Es ist eine Zusamenfassung der Diskussion, ohne dass geäusserte Meinungen einzelnen Direktoriumsmitgliedern zugewiesen wird.