Die Unabhängigkeit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist laut SNB-Chef Thomas Jordan einer der Garanten für «Wohlstand und Wachstum» in der Schweiz. In einer Rede im Rahmen des ETH-Tages 2023 betonte er am (heutigen) Samstag zudem den gemeinsamen Beitrag der beiden Institutionen für den Erfolg der Schweiz.

18.11.2023 10:32