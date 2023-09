Die Ereignisse bei der Credit Suisse und im US-Bankensektor vor einigen Monaten hätten erneut verdeutlicht, wie wichtig es für Banken ist, punkto Liquidität vorzusorgen, sagte SNB-Vizepräsident Martin Schlegel am Donnerstag an der geldpolitischen Lagebeurteilung der Nationalbank. «Banken jeglicher Grösse können in Situationen geraten, in denen sie rasch viel Liquidität benötigen.» Das könne durch Unsicherheit im Bankensektor entstehen, aber auch bei einer einzelnen Bank etwa aufgrund einer Cyberattacke.