Höhere Lebenserwartung und starke Mengenausweitung: In vielen Ländern explodieren die Gesundheitskosten. Allein in den OECD-Ländern wachsen die Ausgaben für die Gesundheit mittlerweile stärker als das Bruttosozialprodukt.

Um die Ausgaben zu bremsen, legen immer mehr Länder ihren Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die Anwendungen, welche unter dem Begriff «eHealth» zusammengefasst werden, sind vielfältig – vom digitalen Patientendossier über das elektronische Medikamenten-Rezept bis hin zur Videoübertragung von Spezialisten direkt in den OP-Saal.

Ziel aller Massnahmen ist es, Akteure im Gesundheitswesen besser zu vernetzen und die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus soll die automatisierte Erfassung und Auswertung von Daten helfen, die Erstellung von Diagnosen zu vereinfachen und somit die Behandlung von Patienten zu optimieren.

eHealth steigert die Effizienz und ermöglicht erhebliche Einsparungen

Je nach Studie belaufen sich die Effizienz- und Einsparpotentiale durch digital optimierte Prozesse auf 15 bis 25 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben. Das zeigt: Investitionen in eHealth-Systeme führen – korrekt eingesetzt – zu substanziellen Produktivitätsgewinnen sowie erheblichen Einsparungen und sichern demnach auch in Zukunft den Zugang zum Gesundheitswesen.

Anlegerinnen und Anleger, die von der Digitalisierung im Gesundheitswesen profitieren wollen, sollten auf Unternehmen setzen, die eHealth-Systeme entwickeln, vertreiben oder einsetzen. Die Zürcher Kantonalbank hat solche Unternehmen im Tracker-Zertifikat «ZKB Global eHealth Aktienbasket» vereinigt. Das Zertifikat enthält 23 durch ZKB Asset Management selektierte Aktien, welche von den Investitionen in digitale Innovationen im Gesundheitssektor profitieren:

ZKB Global eHealth Aktienbasket

Titel Gewicht Bloomberg Ticker Genpact 4.35% G US Zur Rose Group 4.35% ROSE SW Medtronic 4.35% MDT US Siemens Healthineers 4.35% SHL GR Cigna 4.35% CI US Fulgent Genetics 4.35% FLGT US Sonic Healthcare 4.35% SHL AU Teladoc Health 4.35% TDOC US NextGen Healthcare 4.35% NXGN US Alibaba Health 4.35% 241 HK Tabula Rasa Healthcare 4.35% TRHC US Cerner 4.35% CERN US CompuGroup Medical 4.35% COP GR Emis Group 4.35% EMIS LN Shop Apotheke Europe 4.35% SAE GR JD Health International 4.35% 6618 HK IQVIA Holdings 4.35% IQV US Thermo Fischer Scientific 4.35% TMO US QIAGEN 4.35% QIA GR UnitedHealth Group 4.35% UNH US Anthem 4.35% ANTM US Humana 4.35% HUM US Centene 4.35% CNC US

Der finanzielle Erfolg dieser Unternehmen hängt insbesondere vom Kundennutzen, den Alleinstellungsmerkmalen der von ihnen lancierten Innovationen sowie von der sich ergebende Wettbewerbsintensität der jeweiligen Märkte ab. Alles zum neuen Produkt der Zürcher Kantonalbank finden Sie hier .

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Aufgrund gesetzlicher, regulatorischer oder steuerlicher Bestimmungen können Produkte und Dienstleistungen Restriktionen unterliegen, die sich namentlich aufgrund des Wohnsitzes bzw. Sitzes, Nationalität oder Kundensegmentierung ergeben. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Produkte und Dienstleistungen nicht für alle Personen geeignet oder verfügbar sind. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages noch eine Einladung zur Offertstellung für Produkte und Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere denjenigen von Wert- und Ertrags- und allenfalls Wechselkursschwankungen, verbunden. Für eine Einschätzung der spezifischen Risiken von Anlagen wird empfohlen, die von der Bank zur Verfügung gestellte Risikoaufklärung (bspw. Risikobroschüre, Prospekte, Basisinformationsblatt oder weitere Produktdokumentationen) zu konsultieren. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Gesellschaften der Zürcher Kantonalbank Gruppe können aber Finanzanalysen in Bezug auf den Basiswert veröffentlichen. Derartige Tätigkeiten können zu Interessenkonflikten sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Zürcher Kantonalbank Gruppe als auch zwischen diesen Gesellschaften und den Anlegern führen. Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informationen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung juristischer, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich durch Fachpersonen beraten zu lassen. Dieses Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über www.zkb.ch/finanzinformationen kostenlos erhältlich. Für die in diesem Dokument erwähnten strukturierten Produkte gelten insbesondere die im Emissionsprogramm aufgeführten Verkaufsbeschränkungen (EWR, U.S.A. / U.S. persons, Vereinigtes Königreich, Guernsey). Insbesondere sind die diesem Dokument erwähnten strukturierten Produkte für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu.