Die Börsen haben sich jedoch von jeder Krise und von jedem Crash wieder erholt. Seit 1926 weisen Schweizer Aktien im Durchschnitt eine jährliche Aktienrendite von über 7,8 Prozent auf, wie eine im Januar 2020 publizierte jährliche Studie der Bank Pictet zeigt. Da haben Sparkonten und Obligationen das Nachsehen.

Die Aktieninvestments können den Profis einer Bank überlassen werden. Immer mehr Anleger wollen aber selber entscheiden, welche Aktien sie kaufen und verkaufen. Und sie wollen die Aufträge auch selber aufgeben.

Dazu braucht es - neben etwas Börsenwissen - ein Aktiendepot bei einer Bank, die Online-Trading anbietet. Der Online-Aktienhandel ist wesentlich günstiger als telefonische Börsenaufträge. Allerdings spielen die Höhe der Courtage (Gebühr bei Börsengeschäften) und die Depotgebühr eine wesentliche Rolle bei der Wahl eines Anbieters. Bei Aktien zeigt sich, wie stark die Kosten bei einzelnen Anbietern variieren. Zum Vergleich »

Während grössere Institute für einen Auftrag mit Transaktionsvolumen von 50'000 Franken bis zu 400 Franken Courtage verlangen, bieten andere Banken günstigere Courtage-Gebühren für Einzel-Trades an. cash - banking by bank zweiplus setzt dagegen auf einen Fixpreis von 29 Franken pro Trade.

Haben Sie die passende Bank gefunden und die nötigen Zugangsdaten erhalten, kann der Handel beginnen. Doch wer noch keine Trading-Erfahrung besitzt, kommt bei der Orderplatzierung - also wenn eingegeben wird, wie viele Aktien von welcher Firma gekauft oder verkauft werden sollen – ins Grübeln: Man kann auswählen zwischen "Bestens", "Limitiert", "Stopp-Loss", "Stopp-Limit". Was bedeuten diese Ausdrücke überhaupt?

Bestens-Auftrag (oder: Market)

Das ist die einfachste Form des Aktienhandels. Anleger, die eine Aktie oder eine andere Wertschrift so schnell wie möglich verkaufen oder kaufen wollen, setzten auf diese Variante. Es werden weder Höchst- noch Mindestkurse gesetzt, sondern bloss die Anzahl Aktien eingegeben, die gekauft oder verkauft werden soll. Der Vorteil: Dieser Auftrag kann praktisch immer durchgeführt werden. Dem steht der grosse Nachteil gegenüber, dass kein Schutz gegenüber Kursverlusten beziehungsweise überhöhten Kaufpreisen besteht. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Aktien mit tiefem Handelsvolumen gehandelt werden. Oder falls Aufträge erteilt werden, wenn der Börsenplatz der gehandelten Aktie geschlossen ist.

Negativ-Beispiel Bestens-Auftrag:

Ein Anleger besitzt Aktien des Immobilienentwicklers Orascom und gibt nach Börsenschluss den Verkauf von 100 Titeln via Bestens-Auftrag ins Orderbuch ein. Zum damaligen Zeitpunkt war die Aktie 14,85 Franken wert, der Verkauf hätte ihm also theoretisch 1'485 Franken eingebracht. Eine Börsenkorrektur über Nacht (etwa in den USA oder in Asien) vermiest den Anlegern aber die Laune, und die Aktien von Orascom eröffnen am Folgetag an der Schweizer Börse 8 Prozent tiefer bei 13,75 Franken. Erst jetzt wird der am Vorabend aufgegebene Auftrag abgewickelt, nämlich zum tieferen Preis von 13,75 Franken pro Aktie. Der Anleger erhält deshalb nur 1'375 Franken anstatt den erhofften 1'485 Franken.

Limiterter Auftrag

Um solche Überraschungen zu vermeiden, kann bei der Orderplatzierung eine Limite gesetzt werden. Der Kauf oder Verkauf wird nur unter den festgelegten Preisbedingungen ausgeführt. Das heisst, es wird eine Kurslimite gesetzt und ein Zeitfenster definiert. Es macht für Anleger Sinn, sich so gegen überhöhte Kaufpreise respektive zu tiefe Verkaufspreise zu schützen.

Beispiel limitierter Verkauf-Auftrag:

Für den Verkauf der 100 Orascom-Aktien hätte der Anleger in oben erwähnten Beispiel eine Verkaufslimite festlegen können. Zum Beispiel bei 15 Franken. Da der Kurs bei Börseneröffnung am Folgetag unter dieser Limite zu liegen kam (13,75 Franken), wäre kein Verkauf ausgelöst worden. Die Aktie wäre solange beim Anleger geblieben, bis die Schwelle von 15 Franken erreicht oder überschritten wird.

Beispiel limitierter Kauf-Auftrag:

Eine Anlegerin interessiert sich für Logitech-Aktien. Sie hält den Titel mit einem Kurs bei knapp 38 Franken jedoch für zu teuer. Sie entscheidet sich dafür, eine Korrektur abzuwarten und setzt eine Limite bei 32 Franken für den Kauf von 20 Aktien. Die Transaktion wird erst dann ausgeführt, wenn die Logitech-Aktie tatsächlich auf 32 Franken oder darunter fällt.