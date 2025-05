Im zweiten Quartal rechnete SoftwareOne erneut mit einem Umsatzrückgang in der Grössenordnung vom ersten Quartal. In der zweiten Jahreshälfte erwartet das Unternehmen dann wieder eine «starke Dynamik», vor allem getrieben durch die in der Region Nordamerika ergriffenen Massnahmen und den geringeren Einfluss von Microsoft. Ferner sollen die Kostensparmassnahmen weiterhin zu einer Verbesserung der Marge beitragen.