SoftwareOne und die norwegische Crayon wollen bekanntlich fusionieren. Künftig soll Till Spillmann dem kombinierten Unternehmen als Verwaltungsratspräsident vorstehen, wie SoftwareOne am Freitag mitteilte. Der Verwaltungsrat von SoftwareOne hat ihn zur Wahl an der ordentlichen Generalversammlung am 16. Mai 2025 vorgeschlagen.