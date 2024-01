Im Anschluss an eine umfassende Due-Diligence-Prüfung habe man von Bain Capital nun eine unverbindliche Wertindikation von 18,80 Franken pro Aktie erhalten, so SoftwareOne in einer Mitteilung vom Montag. Am letzten Freitagabend schloss die Aktie bei 16,00 Franken.