Konkret nahm der Umsatz im abgelaufenen ersten Halbjahr 2023/24 (per 30. September) um 5,1 Prozent auf 1,75 Milliarden Franken ab, wie der für die Marke Phonak bekannte Konzern am Dienstag mitteilte. Deutlich negativ wirkte sich die Wechselkursentwicklung aus, welche den ausgewiesenen Umsatz um knapp 7 Prozent reduzierte. In Lokalwährungen wäre der Umsatz laut Sonova denn auch um 1,6 Prozent gewachsen.