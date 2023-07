Die Sorge um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist am Mittwoch in den Fokus der Aufmerksamkeit im russischen Angriffskrieg in der Ukraine gerückt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) forderte angesichts von Vorwürfen einer möglichen Beschädigung oder eines Angriffes auf das von russischen Truppen besetzte Kraftwerk zusätzlichen Zugang für seine dort stationierten Beobachter.

05.07.2023 21:30