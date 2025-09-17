Frankreich steht unter Druck. Das Haushaltsdefizit ist fast doppelt so hoch wie die EU-Obergrenze von drei Prozent. Der Schuldenberg hat sich inzwischen auf 114 Prozent der Wirtschaftsleistung aufgetürmt. Die US-Ratingagentur Fitch bewertet die Kreditwürdigkeit von Frankreich wegen der politischen Krise und steigender Schulden so schlecht wie noch nie. Sie hatte am Freitag ihre Bonitätsnote für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone auf A+ von zuvor AA- gesenkt.