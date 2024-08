Die Inflation in Spanien hat weiter nachgelassen. Im August stiegen die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 2,5 Prozent gerechnet - nach 2,9 Prozent im Juli und 3,6 Prozent im Juni.