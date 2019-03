Spannung steigt nach Schliessung der Wahllokale im Kanton Luzern

Noch herrscht weitgehend Stille im Regierungsgebäude in Luzern, wo sich die Medienschaffenden installiert haben. Ab 13 Uhr sind die Hallen, für die Bevölkerung geöffnet.

Bis 17.30 Uhr soll feststehen, wer den Kanton Luzern in den nächsten vier Jahren regieren darf. Wenn weniger als fünf Kandidierende das absolute Mehr erreichen, was erwartet wird, kommt es am 19. Mai zu einem zweiten Wahlgang.

Die Listenstimmen zu den Kantonsratswahlen dürften ab 14.30 Uhr vorliegen. Die provisorische Schlussergebnisse mit den Wähleranteilen und den Gewählten sollen um 20 Uhr bekannt sein.

Für die Neuwahlen in den Kantonsrat bewerben sich in den sechs Wahlkreisen insgesamt 314 Kandidatinnen und 488 Kandidaten auf 61 Listen. Bislang war der 120 Sitze zählende Luzerner Kantonsrat klar in bürgerlicher Hand. Es wird sich zeigen, wie sich die Stimmbeteiligung entwickelt, nachdem sie vor vier Jahren bei tiefen 38,7 Prozent lag.

