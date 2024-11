Der Detailhändler Spar hat im Geschäftsjahr 2023/2024 (per Ende September) in der Schweiz weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 745,2 Millionen Franken, wie das in südafrikanischem Besitz befindliche Unternehmen am Donnerstag mitteilte.