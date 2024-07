Tipps für die Ferien

Bei Bezahlungen im Ausland empfiehlt der Onlinevergleichsdienst, in der Landeswährung zu bezahlen und nicht in Schweizer Franken. Damit könnten höhere Gebühren vermieden werden. Bargeldbezüge sollten im Ausland nicht mit der Kreditkarte getätigt werden, da in den meisten Fällen hohe Gebühren von oft mindestens 10 Franken anfallen würden. Debit- oder Neobank-Karten seien für Bargeldbezüge vorzuziehen.