Spenden für mutigen Obdachlosen nach Messerattacke von Melbourne

Der Obdachlose hatte wiederholt versucht, mit einem Einkaufswagen den Angreifer zu stoppen, während dieser Polizisten mit einem Messer attackierte.

"Ich hatte Angst, ich hatte Angst um mich", sagte Rogers, der im Internet inzwischen als "Einkaufswagen-Mann" gefeiert wird, im TV-Sender Channel Seven. Er sei "kein Held", betonte der Obdachlose. "Aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich, vielleicht Leben gerettet habe."

Der stellvertretende Polizei-Chef von Victoria, Shane Patton, sagte, Rogers Hilfe sei der Polizei "sehr willkommen" gewesen. "Es gibt keinen Zweifel, dass er heldenhaft gehandelt hat", sagte Patton dem Sender ABC Radio.

Die Spendensammlung für den "Trolleyman" war am Samstag vom gemeinnützigen Wohlfahrtsverband der Obdachlosengemeinschaft Melbourne gestartet worden.

Ein 30-jähriger, aus Somalia stammender Mann war am Freitag mit einem mit Gasflaschen beladenen Kleinlaster in ein Einkaufsviertel in der Innenstadt von Melbourne gefahren und mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Er erstach einen 74-jährigen Cafébesitzer und verletzte zwei weitere Passanten. Dann attackierte er eintreffende Polizisten und wurde schliesslich von einem der Beamten erschossen.

Nach Behördenangaben war der Angreifer von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu der Tat angeregt worden, hatte aber keinen direkten Kontakt zu ihr.

(SDA)