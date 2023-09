So steht unter dem Strich im ersten Semester gemäss ungeprüfter Zahlen ein Verlust von 3,9 Millionen Franken, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Dies sei insbesondere durch Ausgaben für Forschung & Entwicklung in Höhe von 2,7 Millionen begründet. Im Vorjahr hatte Spexis mit 10,0 Millionen einen nochmals höheren Fehlbetrag ausgewiesen. Die liquiden Mittel beliefen sich noch auf 0,9 Millionen nach 1,8 Millionen Ende 2022.