Zusammen mit Projektgründer Markan Karajica würden auch Partnerschaften und ergänzende Zukäufe erwogen, berichten mit den Erwägungen vertraute Personen. Ziel sei die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, während im Nachgang der Pandemie die Fitnessstudios wieder ihre Pforten öffnen.

Die Corona-Krise hatte die Popularität von Fitness-Apps angekurbelt, da die Beschränkungen zur Pandemieeindämmung die Menschen dazu zwang, zu Hause oder in Parks zu trainieren und sich von persönlichen Trainern zu trennen.

Oakley erwarb die Gymondo-App 2020 im Rahmen der Übernahme der deutschen Online-Fitnessplattform 7NXT GmbH. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Gymondo, wie zu hören ist, bei einem Umsatz von 30 Millionen Euro einen Gewinn von 10 Millionen Euro.

Die Beratungen sind noch im Gange. Endgültige Entscheidungen stehen den Angaben zufolge noch aus. Ein Vertreter von Oakley lehnte eine Stellungnahme ab.

