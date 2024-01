Sportradar verliert nach nur rund einem Jahr seinen Finanzchef Gerard Griffin. Im Mai 2023 war Griffin zum Sportdaten-Anbieter gestossen. Nun wird er das an der US-Börse Nasdaq kotierte St.Galler Unternehmen per Ende Mai 2024 bereits wieder verlassen bzw. so lange bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

24.01.2024 15:36