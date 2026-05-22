Sportradar sieht sich in den USA mit einer von der Kanzlei Bleichmar Fonti & Auld (BFA) im Namen von Anlegern eingereichten Sammelklage gegen das Unternehmen und einzelne Führungskräfte konfrontiert. Die Klage wirft dem an der Nasdaq kotierten Ostschweizer Unternehmen Verstösse gegen US-Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit angeblichen Geschäften mit illegalen Wettanbietern vor.