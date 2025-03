Das Management erwartet einen Umsatz von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro, teilte Springer Nature am Dienstag in Berlin mit. 2024 belasteten unter anderem Wechselkurseffekte. Der Umsatz ging leicht auf knapp 1,85 Milliarden Euro zurück. Der bereinigte operative Gewinn erreichte 512 Millionen Euro und fiel damit ein klein wenig höher aus als 2023. Während der Umsatz in etwa den durchschnittlichen Erwartungen der vom Unternehmen erfassten Analysten entsprach, hatten sie eine etwas bessere Profitabilität erwartet.