Der Anstieg der Spritpreise ist zumindest vorübergehend gestoppt. In der vergangenen Woche war die Fahrt zur Tankstelle wieder etwas billiger, wie der ADAC am Mittwoch in München mitteilte. Ein Liter Superbenzin der Sorte E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags demnach 1,875 Euro. Das waren 2,6 Cent weniger als sieben Tage zuvor. Diesel verbilligte sich um 0,9 Cent auf 1,847 Euro pro Liter.

27.09.2023 13:14