Ihr gehe es gut, liess Vetsch am Donnerstag per SRF-Medienmitteilung ausrichten. Sie habe nur leichte Symptome, Halsweh und Schnupfen. In normalen Zeiten ist das für sie nicht der Rede wert.

Aber unter diesen Umständen sei es absolut klar, dass sie zuhause bleibe. Sie werde sich deshalb selber aufs Sofa zurückziehen. "Zäme dihei" ist eine interaktive Samstagabendsendung, die während der Corona-Krise in die Schweizer Stuben blickt.

(SDA)