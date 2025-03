Vertreter der USA und der Ukraine hatten am Sonntagnachmittag in der saudischen Hauptstadt Riad erste Gespräche der neusten Verhandlungsrunde über ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine geführt. Die Gespräche seien «konstruktiv und informativ» gewesen, schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Facebook am Abend nach dem Abschluss der Unterredungen. Am Montagmorgen sind Treffen der US-Vermittler mit der russischen Delegation angesetzt.