Der Autozulieferer Stabilus will mit einer Übernahme in den USA das Industriegeschäft stärken. Für 680 Millionen Dollar oder umgerechnet rund 640 Millionen Euro soll der Industrial-Automation-Spezialisten Destaco von Dover übernommen werden, wie Stabilus am Donnerstag in Koblenz mitteilte.

12.10.2023 07:05