Dies hebt auch die ZKB hervor. Stadler habe die Finanzziele für 2026 bei der Marge nach unten revidiert. «Der Glaubwürdigkeit der Prognosen hat dies nicht geholfen», so der zuständige Analyst. Zudem liege die Herausforderung des Unternehmens nicht in neuen Aufträgen, sondern in deren Ausführung.