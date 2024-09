Konkret kauft die SBB in einem ersten Schritt 36 Lokomotiven von Stadler mit einer Option auf weitere 93 Loks. Dies sei «ein zentraler Schritt in der notwendigen Transformation des Schienengüterverkehrs», wird SBB-Güterverkehrsleiter Alexander Muhm in einer Mitteilung von Stadler vom Donnerstag zitiert.