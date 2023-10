Die ÖBB wird die neuen Akkutriebzüge des Typs «Cityjet» für die Kamptalbahn in Niederösterreich einsetzen, wie Stadler am Montag mitteilte. Der Betrieb dieser Züge ist sowohl auf elektrifizierten wie auch auf nicht elektrifizierten Strecken möglich. Die Züge sollen voraussichtlich ab 2028 in Verkehr gesetzt werden.