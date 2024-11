Das Stadler-Werk «Converter» sei darauf spezialisiert, Batterieladegeräte sowie Traktions- und Hilfsstromrichter für Fahrzeuge des städtischen Verkehrs zu entwickeln und zu produzieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Vom neuen Standort aus sollen diese Komponenten in andere Werke der Gruppe geliefert und dort in Trams, U-Bahnen oder Zahnrad- und Schmalspurbahnen eingebaut werden.