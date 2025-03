Produktion unterbrochen

Am härtesten wurde Stadler von den Überschwemmungen in der Region Valencia getroffen. Dort sei zwar das Werk im Norden der Stadt grösstenteils unversehrt geblieben, da die Flutwelle nach einem Dammbruch durch den Süden von Valencia geflossen sei, sagte Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler am Kapitalmarkttag in Bussnang TG. Aber zwei Aussenlager mit Dieselmotoren und Drehgestellen wurden mit Wasser und Schlamm überflutet.