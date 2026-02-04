Als Ersatz werden Sabrina Soussan und Michael Schöllhorn zur Wahl vorgeschlagen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag heisst. Sabrina Soussan bringe breite Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen mit, darunter lange Jahre bei Siemens Mobility, wo sie auch als Co-CEO amtete. Aktuell ist sie Mitglied im Gesellschafterausschuss bei Henkel und sitzt im Aufsichtsrat bei Continental, wo sie auch designierte Vorsitzende ist.