«Sollten alle politischen Projekte eine Mehrheit in den Räten finden, würde Stahl Gerlafingen eine stabile Zukunftsperspektive erhalten», lässt sich CEO Alain Creteur in der Medienmitteilung zitieren. Dies würde gemäss Unternehmen dazu führen, dass die Beltrame Group am Standort festhalten kann.