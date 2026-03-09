Es sei eine Illusion zu glauben, dass es eine längere Staatsbeteiligung an der CS hätte geben können, sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Stattdessen hätte man die Bank abgewickelt. Keller-Sutter verwies auch auf Beispiele von sogenannten Temporary Public Ownerships aus dem Ausland. Die Gefahr sei, dass der Staat eine Bank nicht mehr loswerde und hohe Kosten entstünden.