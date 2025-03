Künstliche Intelligenz (KI) wird in Zukunft auch die Arbeit an den Schweizer Bundesgerichten erleichtern und effizienter machen. Dies zeigten die Ausführungen der Gerichtspräsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Claudia Cotting-Schalch und der Präsidenten der drei weiteren Schweizer Bundesgerichte anlässlich der Präsentation der Geschäftsberichte 2024 am Dienstag.