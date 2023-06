Eine starke Ticketnachfrage und niedrigere Kerosinpreise stimmen die US-Fluggesellschaft Delta zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie dürfte das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 5 bis 6 US-Dollar (4,58 bis 5,50 Euro) erreichen, teilte das Unternehmen anlässlich seines Investorentags am Dienstag in Atlanta mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 5,81 Dollar gerechnet. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten positiv an: Im vorbörslichen New Yorker Handel legte die Delta-Aktie um rund ein Prozent zu.

27.06.2023 14:53