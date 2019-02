Starke Schneefälle bringen Zugverkehr im Engadin ins Stocken

Bis mindestens 9 Uhr ist die Berninalinie der Rhätischen Bahn aus Sicherheitsgründen für den Zugverkehr gesperrt, wie die RhB mitteilte. Auch Bahnersatzbusse würden keine verkehren, da es zu gefährlich sei. Im Raum Oberengadin komme es zu einzelnen Zugausfällen und Verspätungen.

Bereits in der Nacht wirkte sich die Wetterlage auf den Verkehr aus - jedoch auf jenen auf der Strasse. So war am Freitagabend die A12 zwischen Châtel-St-Denis FR und Vevey VD für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die starken Schnee- und Regenfälle beeinträchtigten den Strassenverkehr im Kanton Freiburg stark.

Teilweise hatten Autobahnabschnitte geschlossen werden müssen, damit der Schnee weggeräumt werden konnte. Gegen Mitternacht hatte sich der Autoverkehr auf der A12 normalisiert.

Sogar im Tessin schneit es kräftig. Bis Freitagnachmittag waren bis zu 15 Zentimeter Schnee gefallen. Weitere rund 10 Zentimeter wurden von MeteoSchweiz in der Nacht erwartet.

(SDA)