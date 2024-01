Der Umsatz der im Dezember fusionierten Gruppe kam bei 409 Millionen Franken zu liegen, wie StarragTornos am Freitag mitteilte. Dieser Wert basiere auf dem provisorischen Jahresumsatz von Starrag kombiniert mit den Dezember-Zahlen von Tornos. Starrag alleine erzielte einen Umsatz von 392 Millionen, was einem Plus von 23,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.