Die britische Opel-Schwester Vauxhall schliesst ihr Transporter-Werk in Luton bei London. Der Schritt bedroht 1.100 Arbeitsplätze. Der Mutterkonzern Stellantis teilte mit, im Gegenzug Hunderte Jobs am Werk in Ellesmere Port zu schaffen und den Beschäftigten Umzugspakete anzubieten.