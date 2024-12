Tavares persönlich hatte sich im Sommer 2022 dafür starkgemacht, den Verband in Brüssel zu verlassen, dem er zu geringen politischen Einfluss vorhielt. Insbesondere hatte es die ACEA nicht geschafft, das ab 2035 geltende Verbrennerverbot in der EU zu verhindern. Tavares hatte sich damals für einen technologieoffenen Ansatz ausgesprochen. Die grossen deutschen Hersteller wie auch Konkurrent Renault gehören dem Verband an.