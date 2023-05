Die EU arbeitet schon seit Jahren an einem KI-Gesetz, dessen Entwurf bereits steht. Eine Einigung soll noch im laufenden Jahr erzielt werden. Den EU-Plänen zufolge sollen KI-Anwendungen in bestimmte Risikoklassen eingestuft werden, an denen sich der Umfang der gesetzlichen Beschränkungen orientiert. Einiges wie die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum wird verboten.