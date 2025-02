Rund 1'471'600 Stimmende legten nach Angaben des Bundesamtes für Statistik und der Kantone am Wochenende ein Nein in die Urnen und 635'400 ein Ja. Der Nein-Anteil beträgt damit 69,8 Prozent, und die Initiative wurde in allen Kantonen abgelehnt. Allerdings sagte mehrere Städte Ja, unter anderem Lausanne und Bern.