Der Schweizer Vermögensverwalter habe keine überzeugende Begründung vorgelegt, wieso die Vergütung für die kommende Amtsdauer um 19,2 Prozent auf rund 4,41 Millionen Franken steige, obwohl die Zahl der Mitglieder in dem Gremium auf acht von neun sinke, hiess es in der ISS-Stimmrechtsempfehlung, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Treiber der Erhöhung sei die Verdoppelung des Gehalts für den Verwaltungsratspräsidenten auf zwei Millionen Franken.