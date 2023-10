Die Stimmung im Dienstleistungssektor der vor Deutschland drittgrössten Volkswirtschaft der Welt verbesserte sich ebenfalls. So stieg der Index für die grossen nicht produzierenden Unternehmen von plus 23 auf plus 27 und damit das sechste Quartal in Folge, wie die Bank of Japan (BoJ) mitteilte. In den kommenden drei Monaten dürfte der Stimmungsindex für die grossen Produktionsfirmen voraussichtlich weiter leicht auf plus 10 steigen. Der Dienstleistungssektor rechnet dagegen damit, dass sich der Index auf 21 verschlechtern dürfte./ln/DP/zb