Strafverfahren gegen Vincenz wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung

Die Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte des Kantons Zürich hat gestützt auf eine Anzeige von Aduno im Dezember 2017 gegen Pierin Vincenz als ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten sowie gegen ein weiteres ehemaliges Verwaltungsratsmitglied ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung eröffnet, wie die Oberstaatsanwaltshaft am Mittwoch mitteilte. Vinzenz war im vergangenen Juni als Verwaltungsrat der Kreditkartengesellschaft ausgeschieden.

Das Verfahren wurde zudem auf drei weitere Personen aus dem beruflichen Umfeld der Beschuldigten ausgedehnt. Am Dienstag führte die Zürcher Staatsanwaltschaft zusammen mit der St. Galler Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen am Wohnsitz und in den Büros der fünf Beschuldigten durch. Gemäss Mitteilung wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Einvernahmen sind nach wie vor im Gang.

(SDA)